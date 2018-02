Kenafric Industries, soutenue par Amethis Finance et Metier Capital, investit en Ethiopie

(Agence Ecofin) - Kenafric Industries, une firme kényane spécialisée dans la fabrication des produits de confiserie et de boissons s’est implantée en Ethiopie en investissant 500 millions de shillings (5 millions $) dans le capital d’une usine de fabrication de confiseries éthiopiennes.

Cet investissement fait partie d’un plan plus vaste de diversification et d’expansion des activités de Kenafric en Afrique de l’Est. « Nous avons signé des accords commerciaux en Ethiopie et nous prévoyons commencer la production de confiseries dans ce pays d’ici la fin de l’année, et par la suite nous allons étendre nos activités dans d’autres pays d’Afrique de l’Est » a fait savoir Mikul Shah (photo), directeur général de Kenafric Industries.

Le volume de participation acquis et l’identité de la société éthiopienne cible de l’investissement, n’ont pas été dévoilés. Mikul Shah a simplement indiqué qu’il s’agissait d’une participation minoritaire. Rappelons qu’en début du mois de février 2018, Kenafric a ouvert une ligne de fabrication de confiseries à près d’1 million $ dans son usine de Baba Dogo au Kenya.

Cette politique expansionniste de l’entreprise kényane semble portée par les firmes de private equity Amethis Finance (France) et Metier (Afrique du sud), qui en ont fait leur cheval de bataille, lorsqu’ils ont finalisé en 2017, l’acquisition d’une participation significative, dans le capital de Kenafric.

Chamberline Moko