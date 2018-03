La branche investissement du sud-africain Old Mutual signalée sur un deal de 30 millions $ dans le secteur nigérian des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - African Infrastructure Investment Manager, un véhicule d'investissement contrôlé et géré par la branche Investissement du groupe financier anglo-sud-africain Old Mutual (Old Mutual Alternative Investment), est annoncé dans une prise de participation de 30 millions $, conjointement avec Helios Investment, dans le secteur des énergies renouvelables au Nigéria.

A travers son troisième fonds AIIF 3, la firme a pu apporter un financement de long terme, à Starsight Power Utility, une société nigériane qui offre des solutions d'énergie solaire pour les entreprises financières et des clients industriels. « En tant qu'investisseurs d'infrastructures à long terme, nous voulons avoir un impact à la fois positif et durable, ainsi que cibler des investissements avec des profils de rendement attractifs ».

Le Nigeria doit combler un important déficit d'approvisionnement en énergie pour stimuler la croissance économique nécessaire à la création d'emplois pour sa population en pleine croissance. Old Mutual semble voir dans Starsight, un partenaire cohérent pour transformer ce besoin en opportunités.

La récente actualité de son troisième fonds dédié aux infrastructures africaines, est celle de la prise de participation de 51% de Windinga Energy, une société basée au Burkina Faso et spécialisée dans les énergies renouvelables. Le fonds est aussi présent dans des investissements au Mali, en Tanzanie, au Nigéria, et sur des projets plus panafricains.

Chamberline Moko