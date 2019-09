L’enseigne hôtelière américaine Radisson Blu s’annonce à Yaoundé, après avoir lancé un premier projet à Douala

(Agence Ecofin) - Le ministre en charge des Domaines, Henri Eyebe Ayissi, a signé ce 10 septembre, à Yaoundé, une convention de partenariat avec Elfallahi Rahima Dina, directeur Afrique du consortium belge IIDG/Hôtel Group et Franck Marie Ronald Smolders administrateur d’IIDG et co-gérant de la société « Hôtels et résidences du Cameroun Sarl », en charge de la réalisation du projet construction d’un hôtel de l’enseigne américaine Radisson Blu à Yaoundé.

Le projet envisagé, a expliqué le ministre, est un complexe hôtelier futuriste, de grands luxes avec une tour d’environ 25 étages et un bloc annexe en forme de yacht d’environ 07 étages, comprenant un hôtel 5 toiles et un hôtel de luxe, avec au moins 300 chambres, des villas VIP, des piscines et autres équipements de sports et de loisirs, etc.

En dehors de l’hôtel qui sera construit, le site du lieu-dit lac central abritera des équipements sportifs, des restaurants au standard international, un centre de remise en forme, des boutiques ainsi que des espaces de loisirs. Cet investissement est estimé 120 millions €, soit 80 milliards de FCFA. La durée des travaux est prévue pour une fourchette de 24-30 mois dès la mise à disposition des assiettes foncières.

Dans le cadre de la convention signée ce 10 septembre, l’État du Cameroun a cédé pour 30 ans, une parcelle de terrain relevant du domaine privé de l’État sur une superficie de 02 ha, dans l’arrondissement de Yaoundé III. Ladite parcelle a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté présidentiel le 22 juin 2018. « Ce projet futuriste à vocation à contribuer, non seulement au développement de l’industrie du tourisme et de loisirs au Cameroun, mais également au renforcement des liens et des partenariats qui sont engagés, à ce jour, dans différents domaines, entre le Cameroun et la Belgique », s’est réjoui Henri Eyebe Ayissi.

Avant Yaoundé, c’est à Douala que le premier hôtel de l’enseigne américaine Radisson Blu au Cameroun ouvrira ses portes au premier trimestre 2021. Ce projet hôtelier, fruit d’un partenariat public-privé entre la société Sky Towers Hospitality et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), l’entreprise publique en charge de la sécurité sociale, coûtera 25 milliards de FCFA. Le projet Radisson Blu hôtel de Douala consiste en la transformation et la réhabilitation de l’immeuble de la CNPS de Douala-Bonanjo, en un hôtel cinq étoiles d’une capacité d’accueil de 180 chambres.

S.A.