Deux investisseurs chinois co-investissent 20 millions $ dans le capital de Boomplay Music, une société africaine de divertissement

(Agence Ecofin) - Deux investisseurs chinois, à savoir le gestionnaire de fonds Maison Capital et la firme de capital risque Seas Capital, ont co-dirigé un investissement de 20 millions $ dans le capital de Boomplay, un service de téléchargement et diffusion de musique et vidéos sur le continent africain.

D’autres investisseurs dont les identités n’ont pas été dévoilées ont participé à cette levée de fonds. La plateforme de streaming musical qui revendique plus de 42 millions d’utilisateurs (selon ses statistiques de février 2019) utilisera ces ressources pour financer son expansion africaine et renforcer ses offres de produits et services.

Joe He, le directeur général de la plateforme actuellement présente dans plus de 10 pays africains s’est montré enthousiaste suite à ce nouvel apport financier. « Cet investissement nous aidera à fournir une expérience musicale de qualité tout en favorisant les échanges culturels », a-t-il indiqué.

En juin 2018, Jean-Noël Tronc, le directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) de France confiait à des médias que le marché du streaming atteindra, selon des prévisions 80 millions $ au Nigeria en 2020.

Chamberline Moko