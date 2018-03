Kenya: des entreprises françaises vont investir 10 milliards $ dans les infrastructures, l’énergie et l’industrie

(Agence Ecofin) - Des entreprises françaises vont investir plus de 10 milliards de dollars au Kenya et créer des milliers d’emplois, a annoncé le ministre kenyan de l’Industrialisation, Adan Mohamed, ce jeudi 8 mars, à l’issue d’une visite de trois jours d’une délégation d’hommes d’affaires organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef).

«Les projets identifiés attireront plus de 10 milliards de dollars d'investissements et créeront des milliers de nouveaux emplois directs», a précisé M. Mohamed dans un communiqué, indiquant que ces investissements toucheront plusieurs secteurs, dont les infrastructures, l’énergie et l’industrie.

Le ministre n’a pas fourni des détails sur les entreprises françaises concernées et les délais de réalisation de ces projets.

Une délégation du Medef, principale organisation patronale française, a achevé le 7 mars une visite de trois jours au Kenya avant de se rendre en Ethiopie. Conduite par le président de l’organisation, Pierre Gattaz, cette délégation comprend des dirigeants d’une soixantaine d’entreprises, dont Total et de Peugeot, Schneider Electric, SSE Air Liquide et Bolloré.

