Kenya : la chaîne kényane A24Media lance un fonds d'investissement d'un million de dollars destiné aux développeurs innovants de technologies de médias

(Agence Ecofin) - La chaîne d'information indépendante kényane A24Media a annoncé avoir lancé un fonds d'investissement d'un million de dollars destiné à soutenir les développeurs de technologies innovantes de médias dans le monde entier. Ce fonds se concentrera sur les développeurs et les startups qui construisent des plateformes de distribution de contenus génératrices de revenus, dans le but de stimuler les créateurs de contenus.

Pour décider des bénéficiaires du fonds, A24Media organisera un concours de développeurs d'idées pour trouver les créations les plus innovantes et utiles pour les médias et la publicité, entre autres. « Nous sommes ravis de soutenir les développeurs innovants dans l'industrie des technologies des médias parce que nous réalisons qu'aucune entreprise ne peut fournir seule, la totalité de l’innovation nécessaire pour faire passer l’industrie des médias au niveau supérieur.», a déclaré Asif Sheikh (photo, à droite), fondateur de A24Media.

Le créateur de la chaîne a également révélé qu’il recherchait des partenaires pour gérer le fonds d'investissement, mais également fournir des conseils stratégiques dans le processus de validation des modèles d'affaires accompagnés.

Servan Ahougnon