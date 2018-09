Le fonds de capital-risque Partech Africa réalise son deuxième investissement en Afrique, dans la start-up sud-africaine Yoco

(Agence Ecofin) - Basé à Dakar, le fonds de capital-risque Partech Africa a réalisé son deuxième investissement au sein de la start-up sud-africaine Yoco. Avec cinq autres investisseurs, Partech Africa a mobilisé 16 millions $ en faveur de cette plateforme qui fournit des solutions de paiement numériques aux petites entreprises mal desservies en Afrique du Sud.

Ce nouvel apport permettra à la jeune entreprise lancée en 2013 par Katlego Maphai et ses associés, de développer de nouveaux produits et services, d’accroître son réseau de petites entreprises et de renforcer son équipe en recrutant de jeunes talents évoluant dans le domaine des technologies financières.

« Nous sommes ravis d’avoir Yoco comme deuxième investissement de notre fonds dédié à l’Afrique. Les dépenses de consommation en Afrique s’élèvent à plus de 1,4 trillion $, dont une grande partie provient des petites entreprises. La capacité de Yoco à utiliser la technologie pour résoudre des problèmes réels posés à ces entreprises en fait un partenaire important », a confié Cyril Collon (photo), associé chez Partech Ventures, le fonds de capital-risque qui, en janvier 2018, lançait Partech Africa.

Il faut noter que la startup Yoco a mobilisé un total de 23 millions $ depuis sa création il y a 5 années. En 2014, cette plateforme a obtenu 1,7 million $ de financements de démarrage auprès d’un ensemble d’investisseurs. Une année plus tard en 2015, elle a levé 2,4 millions $ supplémentaires. Deux sociétés d’investissements à savoir Quona Capital et Velocity Capital lui ont apporté 3 millions $ en 2017.

Depuis son lancement en début d’année 2018, Partech Africa a eu a réalisé un premier investissement au sein de la compagnie nigériane TradeDepot. C’était en mai 2018.

Depuis lors, il a fallu attendre ce 6 septembre pour que ce fonds de capital-risque dédié aux entreprises technologiques africaines réalise son deuxième investissement en Afrique.

Chamberline Moko