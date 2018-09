Goodwell Investments lance un nouveau fonds de 23 millions $ dédié à l’économie inclusive en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Goodwell Investments, une société d’investissement basée à Amsterdam et mobilisant des capitaux pour des entreprises en croissance en Afrique a annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’investissement de 23 millions $ dénommé « Goodwell IV ».

Cette nouvelle entité réalisera des investissements en Afrique subsaharienne, au sein des entreprises à forte croissance et des sociétés de gestion qui améliorent leurs rendements tout en développement des services à fort impact social. « Goodwell IV investira dans des sociétés à croissance rapide qui proposent des produits et des services aux personnes non desservies ou mal desservies » indique le fondateur, Wim van der Beek, dans un communiqué.

La moitié des ressources de ce fonds servira à financer des sociétés proposant des services financiers et le reste ira à des entreprises évoluant dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'assainissement, de l'énergie, des transports et des technologies.

Selon les responsables de Goodwell Investments, ce nouveau fonds a été mis sur pied afin de construire des sociétés durables et inclusives dans lesquelles les populations ne sont plus exclues des biens et services de base, tels que les services financiers, l’énergie ou encore les soins de santé.

Rappelons qu’en février dernier, cette firme d’investissement qui dispose de bureaux à Johannesburg avait mobilisé 24,8 millions $ auprès de 30 institutions financières pour des investissements en Afrique subsaharienne. Ces ressources ont certainement été mises à contribution pour le lancement de Goodwell IV.

Chamberline Moko