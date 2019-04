Nigeria : pour 41,5 millions $ de plus, Helios Investment Partners devient l’unique actionnaire d’une société de distribution de gaz

(Agence Ecofin) - Helios Investment Partners, une firme de private equity basée à Londres et orientant ses activités en Afrique, a racheté les 25 % de parts d’Oando PLC dans le capital de la société de distribution de gaz et d’électricité Axxela Ltd.

L’opération qui est valorisée à 41,5 millions $, permet au capital-investisseur de prendre le contrôle total du capital de ladite entreprise. En effet, Helios détient depuis 2016, 75 % du capital d’Axxela Ltd acquis via son véhicule spécial d’investissement (HIP Global) pour 115,8 millions $.

Pour Oando PLC, cette sortie d’investissement est poussée par des raisons stratégiques et financières. Les ressources mobilisées dans le cadre de cette cession lui serviront à réduire son endettement et améliorer sa position. Chez Axxela, la nouvelle est accueillie avec un certain enthousiasme.

« Notre position de filiale d’Helios améliorera notre accès au capital. Nous entamons un nouveau voyage, avec des initiatives de croissances audacieuses à travers le Nigeria et la sous-région », a commenté Bolaji Osunsanya, son directeur général.

Chamberline Moko