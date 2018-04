La Société Financière Internationale dans un deal de 97 millions $ au profit du secteur kényan et ougandais de la construction

(Agence Ecofin) - La Société Financière Internationale (SFI) prévoit d’accorder près de 9,7 milliards de shillings kenyans (97 millions $) sous forme de dettes et d’apport de fonds propres à l’entreprise kenyane National Cement Company Ltd dont elle est indirectement actionnaire à hauteur de 15%.

« L’investissement de la SFI servira à construire deux usines de broyage en Ouganda et au Kenya, une ligne de clinker et une centrale de huit mégawatts à Merrueshi, au Kenya » a confié un responsable de National Cement Company à des médias locaux.

Il est attendu de cet investissement, d’une part, qu’elle fasse passer la capacité de production de clinker de l’entreprise de 1,1 million de tonnes par an à 2,9 millions de tonnes par an, et d’autres part, de gagner en compétitivité, en faisant baisser le prix du sac de ciment au Kenya.

Chamberline Moko