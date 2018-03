Angola : 247 millions d’euros obtenus de Standard Chartered pour la ligne électrique du barrage de Lauca

(Agence Ecofin) - Le gouvernement angolais a approuvé un prêt additionnel de 247,8 millions € auprès de la Standard Chartered Bank du Royaume-Uni pour son secteur énergétique. Les fonds serviront à financer la construction d’un système de transmission électrique qui sera associé à la centrale hydroélectrique de Lauca.

La centrale hydroélectrique implantée sur le fleuve Kwanza, entre les provinces de Kwanza Norte et de Malanje, sera le deuxième plus important barrage du continent. L’infrastructure qui a coûté plus de 4,3 milliards $, a en effet une capacité prévue de 2070 MW.

En octobre 2016, le gouvernement angolais a annoncé qu’il recherchait des solutions alternatives de financement, suite à la suspension de la ligne de crédit octroyée par le Brésil, à cause d’un scandale de corruption auquel a été mêlée Odebrecht, la compagnie brésilienne en charge de la construction du barrage. Il a obtenu, suite à cette annonce, 5 millions $ de la Development Bank of Southern Africa (DBSA), 220,5 millions $ de la Chartered Bank et 150 millions $ de Gemcorp.

Les premières turbines de la centrale ont été inaugurées en août 2017, tandis que les travaux se poursuivent.

Gwladys Johnson Akinocho