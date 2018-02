Kenya: le fonds néerlandais DOB Equity investit dans Sendy, une société du secteur de la logistique

(Agence Ecofin) - Sendy, une entreprise kényanne qui s'est spécialisé dans les services de logistique à la demande, a reçu un appui financier d'un consortium d'investisseurs emmenés par DOB Equity, un fonds de private equity nearlandais soutenu par de grandes familles, qui cible principalement l'Afrique de l'Est.

Les montants et autres détails de la transaction n'ont pas été dévoilés, mais on sait que le financement accordé est de type A. C’est donc une société qui souhaite déployer son business en volume ou sur de nouveaux marchés. On a aussi appris que, parmi les investisseurs de cette opération, on retrouve le groupe CFAO, filiale du conglomérat japonais Toyota.

DOB Equity a justement indiqué que la ressource qu'elle apporte avec ses co-investisseurs permettra à Sendy d'accroître sa plateforme des services, de renforcer sa flotte de véhicules et ses capacités d'intervention. Rappelons que Sendy fonctionne un peu comme un « Uber » du transport des objets et des marchandises.

Cet investissement marque de nouveau l'intérêt de DOB pour le secteur de la logisitique. Ce dernier compte déjà en effet dans son portefeuille Africa Property Logistics, une société qui offre des services d'entrepôts servant de base logistique pour ses clients. Rappelons que le secteur représente un marché évalué à près de 10 milliards $, pour ce qui est du seul Kenya.

Idriss Linge