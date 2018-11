Liquid Telecom signe avec Kymeta pour étendre la connectivité Internet à davantage de zones reculées d’Afrique

(Agence Ecofin) - La compagnie panafricaine des télécommunications, Liquid Telecom, dans son ambition d’apporter la connectivité Internet toujours plus loin en Afrique, a signé un accord de service avec la société américaine Kymeta Corporation, spécialisée dans la fourniture de la connectivité internet grâce à son réseau alliant la technologie cellulaire et satellite. La collaboration a été entérinée lors du salon africain des télécommunications, AfricaCom, organisé du 12 au 15 novembre 2018 à Cape Town, en Afrique du Sud.

Scott Mumford, le directeur du pôle satellite et VSAT chez Liquid Telecom, a expliqué que « ce nouveau partenariat stratégique entre Liquid Telecom et Kymeta marque un moment décisif dans l'évolution des services VSAT pour le continent africain. En associant la dernière plateforme Internet Liquid VSAT aux terminaux satellites de Kymeta, les sociétés apportent une qualité de connexion, une vitesse et une disponibilité inégalées aux personnes en déplacement et dans des lieux jamais connectés auparavant ».

Selon Neville Meijers, le directeur commercial de Kymeta Corporation, ce nouveau partenariat pour la mobilité par satellite offre des possibilités illimitées de communication pour Liquid Telecom en Afrique. « Cette plateforme haut débit pour le marché de masse peut être déployée rapidement et facilement sans personnel qualifié, offrant une connectivité Gigabit instantanément et n'importe où », a-t-il souligné.

L’accord entre Liquid Telecom et Kymeta a les mêmes objectifs finaux que celui signé en mai dernier par la compagnie panafricaine avec China Telecom Global : renforcer ses capacités data, étendre sa présence en Afrique pour gagner de nouveaux clients et enregistrer de nouveaux revenus dans le segment de l’Internet.