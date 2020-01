Les blocages d’Internet ont fait perdre 2,16 milliards $ à l’Afrique subsaharienne en 2019

(Agence Ecofin) - Selon une étude menée par Top10VPN.com, l'un des principaux sites web d'examen de VPN, le monde a enregistré une perte financière de 8,05 milliards de dollars suite aux divers blocages de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux survenus au cours de l’année 2019.

En Afrique subsaharienne, le volume de cette perte financière est estimé à 2,16 milliards de dollars et 7 800 heures de blocage. Le Tchad est actuellement le pays qui a affiché la plus longue restriction d'accès aux plateformes sociales avec un blocage qui a duré 4 728 heures et a entraîné une perte financière de 125,9 millions de dollars au pays.

Les pays qui ont restreint l'accès à Internet ou aux RS et la perte financière engendrée.

Les pays Nature du blocage Durée de la coupure Coût total de la coupure Nombres d’Internautes Soudan Internet 1,560 $1,866.3M 12.5M Algérie Internet et RS 50 $199.8M 19.7M Tchad Réseaux sociaux 4,728 $125.9M 1.0M RD Congo Internet 456 $61.2M 7.0M Ethiopie Internet et RS 346 $56.8M 19.5M Zimbabwe Internet 144 $34.5M 4.5M Mauritanie Internet 264 $13.8M 0.9M Egypte Réseaux sociaux et sites web 24 $3.8M 43.9M Bénin Internet 21 $1.1M 1.6M Gabon Internet 29 $1.1M 1.0M Eritrée Internet 240 $0.4M 0.1M Liberia Réseaux sociaux 12 $0.1M 377K

Dans son étude, top10vpn.com révèle que chaque blocage de l’accès à Internet ou de l'accès aux réseaux sociaux en 2019 est survenu le plus souvent en réponse à des manifestations ou à des troubles civils, en particulier dans un contexte d’élections, pour restreindre le flux d'informations et maintenir une emprise sur la population.

La plateforme souligne que ces atteintes à l’accès à Internet ont non seulement entaché la confiance des investisseurs mais ont également affecté la liberté d'expression et le droit à l'information des citoyens.

