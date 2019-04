L’Egypte a les coûts d’accès au haut débit sur mobile les plus abordables d’Afrique, selon l’A4AI

(Agence Ecofin) - Bien que la connectivité à haut débit se soit développée assez rapidement en Afrique ces cinq dernières années, le coût d’accès demeure assez élevé et freine encore son adoption par les populations. Selon l’Alliance for Affordable Internet (A4AI), seuls quelques pays se démarquent en proposant aux consommateurs, des prix qui satisfont la soif d’Internet et des divers services auxquels il donne accès. En Afrique, A4AI révèle que l’Egypte est le pays qui propose le haut débit mobile au prix le plus abordable. Il offre 1GB au prix de 1,12 dollar US. La Guinée équatoriale est par contre, le pays où l’accès au haut débit mobile est le plus cher du continent : 1GB à 34,80 dollars US.

D’après AIA4, le coût pratiqué par l’Egypte a également moins d’impact sur le revenu national brut par habitant dans lequel, il ne représente qu’une part de 0,45%. Or, en Guinée équatoriale, la cherté du haut débit en fait plutôt un produit de luxe.

Après l’Egypte qui propose le coût d’accès au haut débit mobile le plus abordable du continent, vient en deuxième position, le Soudan. Le pays propose 1GB d’Internet haut débit à 1,20 dollar US. Le Rwanda qui a réalisé de grands investissements depuis 2015 pour couvrir aujourd’hui, 90% de son territoire national en 4G, figure également dans la liste des pays avec des coûts d’accès au haut débit abordables. Le pays propose le GB à 2,80 dollars US.

Coût d'accès du haut débit mobile en Afrique en 2018 (en USD)

Pays 100MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB Algeria 6.73 6.73 6.73 12.61 16.81 16.81 Angola 3.26 6.52 16.30 32.60 81.49 81.49 Benin 1.74 3.48 5.22 6.96 7.83 13.05 Botswana 5.59 8.84 8.84 13.50 44.22 62.84 Burkina Faso 2.26 5.64 7.52 12.29 17.55 33.35 Burundi 0.55 2.61 3.30 3.56 12.17 16.60 Cameroon 1.48 3.48 3.48 5.22 13.92 17.40 cape Verde 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 NA Central African Republic 7.46 7.46 11.19 17.40 26.10 43.50 Chad 5.22 12.18 12.18 18.64 20.88 60.91 Comoros 6.08 6.08 6.08 9.26 19.85 23.16 Congo Brazzaville 1.78 1.78 4.45 4.45 35.64 35.64 Côte d'Ivoire 3.51 3.51 8.78 8.78 17.55 26.33 D.R. Congo 8.57 8.57 20.00 20.00 40.00 60.00 Egypt 0.28 0.56 1.12 2.23 4.47 8.37 Equatorial Guinea 26.10 34.80 34.80 69.59 NA NA Ethiopia 1.96 1.96 3.56 6.76 21.35 24.91 Gabon 5.22 5.22 6.96 10.44 26.10 26.10 Gambia 0.91 2.95 5.08 10.06 19.71 26.41 Ghana 0.88 4.10 4.10 8.19 16.38 24.57 Guinea 4.75 4.75 4.75 6.48 9.81 20.50 Guinea-Bissau 5.22 7.46 15.66 17.40 17.40 26.10 Kenya 2.08 4.86 4.86 4.86 9.72 19.45 Lesotho 4.80 4.80 4.80 8.41 18.22 28.03 Liberia 1.15 5.75 5.75 11.50 27.60 27.60 Libya 3.03 9.10 11.32 11.32 17.70 17.70 Madagascar 2.86 3.67 7.14 7.14 NA NA Malawi 1.79 3.57 4.86 6.95 14.59 21.54 Mali 3.48 3.48 8.70 8.70 17.40 NA Mauritius 5.94 5.94 5.94 8.46 14.12 28.28 Morocco 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 10.5 Mozambique 0.49 2.10 3.50 4.90 8.17 16.35 Namibia 4.48 11.02 11.02 11.02 54.76 54.76 Niger 3.48 3.48 3.48 7.46 14.92 17.4 Nigeria 2.74 2.74 2.74 5.48 9.59 13.70 Rwanda 2.80 2.80 2.80 3.36 5.59 11.18 Senegal 2.61 3.48 3.48 3.48 8.70 17.40 Sierra Leone 2.75 14.34 14.34 14.34 23.89 47.79 Somalia 15.00 15.00 15.00 30.00 NA NA South Africa 2.03 6.92 10.41 14.82 27.88 41.86 South Sudan 1.11 2.99 5.53 13.66 21.46 42.27 Sudan 1.20 1.20 1.20 1.74 4.13 5.90 Tanzania 2.18 2.18 5.62 5.62 13.10 15.29 Togo 5.22 5.22 7.83 9.70 26.10 52.20 Tunisia 3.61 3.61 3.61 3.61 5.16 8.60 Uganda 1.48 2.69 4.04 5.38 13.46 13.46 Zambia 4.20 4.20 4.20 8.41 8.41 16.81 Zimbabwe 3.00 12.86 15.00 30.00 30.00 60.00

Source: A4AI