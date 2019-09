La Bulgare Kristalina Georgieva devient la nouvelle directrice générale du FMI

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a désigné, le mercredi 25 septembre, la Bulgare Kristalina Georgieva (photo) au poste de directrice générale et présidente du conseil d'administration du FMI pour un mandat de cinq ans à compter du 1er octobre 2019.

Selon un communiqué rendu public par l’institution, la nouvelle directrice générale qui succède ainsi à Christine Lagarde, est le premier représentant d’une économie émergente à diriger le FMI depuis sa création en 1944.

Auparavant, Kristalina Georgieva occupait les fonctions de directrice générale de la Banque mondiale depuis janvier 2017. Du 1er février 2019 au 8 avril 2019, elle a été présidente par intérim du Groupe de la Banque mondiale.

À partir de 2010, elle a travaillé à la Commission européenne en tant que commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises, puis en tant que vice-présidente du budget et des ressources humaines.

La nouvelle directrice générale du FMI a un doctorat en sciences économiques et est titulaire d'une maîtrise en économie politique et en sociologie de l'Université d'économie nationale et mondiale de Bulgarie, où elle a également enseigné de 1977 à 1991.

Pour rappel, le directeur général est le chef du personnel opérationnel du FMI et le président du conseil d’administration. Il est assisté par quatre directeurs généraux adjoints dans le fonctionnement du fonds, qui emploie environ 2 700 personnes.

