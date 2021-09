Cameroun : 70 enfants bénéficient d'un programme de formation au codage de l'Institut panafricain pour le développement

(Agence Ecofin) - Le continent africain est globalement en retard dans le secteur technologique. Mais de plus en plus d’institutions s’intéressent au problème et mettent en place des projets afin de combler ce gap.

Le bureau Afrique centrale de l’Institut panafricain pour le développement (IPD) a formé 70 jeunes camerounais (6 - 12 ans) au codage dans le cadre du nouveau concept de l’institution universitaire internationale « Les ateliers professionnels ». L’activité s’est déroulée le 18 septembre 2021 sur son campus de Douala.

Les participants ont eu l’occasion de s’initier à l’informatique, au codage, à l’intelligence artificielle et à la robotique. A la fin de la formation, ils seront capables, apprend-on, de concevoir des petits aspirateurs ou encore des petites voitures télécommandées à partir d’un smartphone. « Nous pensons que les plus jeunes sont ceux-là qui doivent recevoir l’initiation dès la base. Les questions d’informatique, de robotique, d’intelligence artificielle doivent être appréhendées par les plus jeunes pour que, en devenant adultes, ils puissent devenir des experts », indique Merlin Mfondo, directeur régional de l‘IPD-Afrique centrale.

Malgré la situation des techs en Afrique, plusieurs initiatives telles que le projet ABC Code d’Arielle Kitio Tsamo, fondatrice de Cameroon Youth School Tech Incubator (Caysti), s’inscrivent dans la même lignée que « Les ateliers professionnels ». Le projet ABC Code s'appuie sur un logiciel ludique et intuitif pour initier les enfants à la programmation informatique. Ils apprennent à créer des applications numériques en langue française, en haoussa ou en wolof. La multiplication de ce genre de projets sur le continent montre une prise de conscience des pays de la nécessité de passer par la formation à ces métiers du futur pour combler leur retard en ce qui concerne les technologies.