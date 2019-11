Le président Obiang Nguema espère voir la CEMAC libérée de son partenaire monétaire

(Agence Ecofin) - Répondant aux questions de la télévision nationale camerounaise à l'issue de la Conférence extraordinaire des chefs d'Etat de la CEMAC (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale), le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Basogo (photo), a révélé qu'il a profité de l'événement pour remercier son homologue Paul Biya pour avoir protégé sa frontière de l'attaque des « ennemis extérieurs ».

Cette question de frontière a été l’objet de plusieurs reportages dans la presse camerounaise qui parlait de la volonté de la Guinée équatoriale de construire un mur. Une information récemment démentie par le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, lors d'une visite au Premier ministre camerounais au mois d'août dernier.

Obiang Nguema s'est aussi félicité de la décision prise avec ses homologues de donner la possibilité à des réflexions sur une évolution de la coopération monétaire. « Nous avons abordé cette question qui consiste à nous libérer de notre partenaire monétaire, car nous sommes déjà une sous-région capable de se prendre en charge sur ce plan", a-t-il fait savoir en substance.

Il n'est cependant pas certain que cette question ait été appréhendée de la même manière par tous les leaders de la CEMAC. Se prononçant à ce sujet à la suite du président équato-guinéen, son homologue de la République du Congo s'est voulu plus réservé. « C'est une question dont on parle partout, y compris dans la presse. Mais c'est un point sensible qu'il faut aborder avec responsabilité », a fait remarquer pour sa part, le président Denis Sassou-Nguesso.

Ce point du communiqué final de la réunion extraordinaire des présidents de la CEMAC continuera d'alimenter les débats. Alors que les opinions publiques africaines sont immergées dans ce débat, les prises de position publiques jusqu'ici, se faisaient entendre dans la zone UEMOA. La CEMAC est désormais ouverte à mener des réflexions en vue d'une évolution de la coopération monétaire.

Idriss Linge