Huawei prévoit 10 grandes tendances tech à l’horizon 2025

(HUAWEI ) - Global Industry Vision (GIV) de Huawei vient de publier son rapport intitulé « 10 tendances à l’horizon 2025 : Toucher le monde intelligent », poursuivant ses prévisions en matière de développement technologique et industriel jusqu'en 2025.

S'appuyant sur les données établies Huawei et sur des cas réels d'utilisation de la technologie intelligente de chaque industrie, ce rapport identifie 10 grandes tendances qui façonnent actuellement le mode de vie et de travail des populations de la planète, à travers la couverture 5G, le déploiement de l'IA et l'adoption des robots domestiques.

Les 10 tendances et exemples de prévisions clés de GIV pour 2025 sont les suivants :

1. Vivre avec les Bots : Les progrès de la science des matériaux, de l'intelligence artificielle perceptive et des technologies de réseau sont à l'origine de l'adoption de la robotique dans divers scénarios domestiques et personnels. GIV prévoit un taux de pénétration globale des robots domestiques de 14%.

2. Super Vision : La convergence des technologies 5G, VR/AR (réalité augmentée/ réalité virtuelle), de l'apprentissage machine et d'autres technologies émergentes nous permettra de voir au-delà de la distance, de la distorsion, de la surface et de l'histoire, ouvrant de nouvelles perspectives aux personnes et aux entreprises. GIV prévoit que le pourcentage d'entreprises utilisant des AR/VR passera à 10 %.

3. Recherche zéro : Au fur et à mesure que les appareils et les dispositifs pilotés par les données et équipés de capteurs commenceront à anticiper nos besoins, l'information nous trouvera. Les recherches futures se feront sans boutons, les réseaux sociaux personnels seront créés sans effort et l'industrie bénéficiera d'une « maintenance sans recherche ». GIV prévoit que 90 % des propriétaires d'appareils intelligents utiliseront des assistants personnels intelligents.

4. Des rues sur mesure : Les systèmes de transport intelligents relieront les personnes, les véhicules et les infrastructures, en assurant d'autres fonctions qui rendront la vie plus facile. Le rapport prévoit que 15 % des véhicules seront équipés de la technologie « Cellular Vehicle-to-everything ».

5. Travailler avec les Bots : en cours de transformation sur de nombreuses industries, l'automatisation intelligente va prendre en charge des tâches plus dangereuses, répétitives et de haute précision - une aubaine pour la sécurité et la productivité. GIV prévoit qu'il y aura 103 robots dans l'industrie pour 10 000 employés.

6. Créativité accrue : L'intelligence artificielle dans les nuages réduira les coûts et les obstacles à l'expérimentation scientifique, à l'innovation et à l'art, ouvrant ainsi une mine d'or de potentiel créatif qui est accessible à tous. GIV prévoit que 97 % des grandes entreprises auront déployé l'intelligence artificielle.

7. Communication sans friction : L'intelligence artificielle et l'analyse de données de grande envergure créeront une communication transparente entre les entreprises et les clients et feront tomber les barrières linguistiques. L'exactitude, la compréhension et la confiance seront les piliers des communications de demain. GIV prévoit que les entreprises utiliseront pleinement 86 % des données qu'elles produisent.

8. Économie Symbiotique : Partout dans le monde, les entreprises adoptent les technologies numériques et les applications intelligentes sur des plates-formes d'accès unifiées, ce qui signifie une collaboration accrue, le partage des ressources, des écosystèmes mondiaux plus forts et une productivité accrue. GIV prévoit que toutes les entreprises partout dans le monde utiliseront la technologie dans les nuages et que 85 % des applications d'affaires seront basées sur les nuages.

9. Le déploiement rapide du réseau 5G : le réseau 5G est présent et se déploie beaucoup plus rapidement que les autres Générations – un potentiel considérable pour les particuliers, les entreprises et la société. GIV prévoit que 58 % de la population mondiale aura accès au 5G.

10. Gouvernance numérique mondiale : Les progrès de la technologie umérique doivent être contrebalancés par des normes de données partagées et des principes d'utilisation des données. GIV prévoit que le volume annuel de données mondiales atteindra 180 ZB (1 ZB = 1 quintillion de GB).

Le Directeur de Huawei ICT Infrastructure Kevin Zhang a déclaré : "L'exploration humaine ne s'arrêtera jamais. Nous devons regarder au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui et nous tourner vers l'avenir, en passant de l'innovation à l'invention. Nous assistons en effet à des changements rapides dans notre quotidien, le travail et la société à mesure que chaque industrie adopte l'intelligence artificielle, la 5G et d'autres technologies émergentes. Huawei s'engage à construire des plates-formes numériques, des expériences utilisateur et des technologies intelligentes qui assurent une connectivité omniprésente dans tous les scénarios. Notre mission est d'offrir à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation, un avenir plus intelligent e des opportunités de croissance entièrement nouvelles."

Avec un premier rapport publié en 2018, GIV@2025 est créé pour analyser les tendances de développement de l'industrie et servir de guide stratégique en matière de déploiement des TIC.

Pour télécharger le rapport 2019 GIV : www.huawei.com/minisite/giv/en

