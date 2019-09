Orange, PCCW Global et PEACE vont connecter par fibre optique l’Europe à l’Asie, via l’Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - En marge du salon international Submarine Networks World, qui s’est ouvert le 16 septembre 2019 et se clôt aujourd’hui en Malaisie, le groupe télécoms Orange a signé un accord de partenariat avec les sociétés PCCW Global et PEACE pour déployer un nouveau système sous-marin de fibre optique baptisé PEACE Med. L’infrastructure télécoms reliera l’Europe à l’Asie en passant par l’Afrique de l’Est.

Jérôme Barré, le président-directeur général d’Orange Wholesale et Réseaux Internationaux, a expliqué que pour l’entreprise télécoms « PEACE se révèle être un investissement majeur puisqu’il apportera une diversité de route, une meilleure sécurisation de la connectivité et une garantie d’accompagner la montée en débit sur tous les territoires de la zone océan Indien, et en particulier ceux de la Réunion et Mayotte ».

Le système de câble sous-marin ouvert et neutre PEACE, financé par HENGTONG Optic-electric (HKT), fournisseur mondial de services de réseaux d’énergie et d’information, reliera en 2021 la France au Pakistan à travers un unique point d’atterrissage dans la ville de Marseille, en passant par la route Europe-Asie, et la ville de Mombasa au Kenya, via un tracé court vers l’océan Indien.

D’une longueur de 12 000 km, PEACE permettra d’avoir un temps de latence optimum. Il s’étendra par la suite jusqu’en Afrique du Sud, sur une longueur totale de 15 000 km.

Selon Wu Qianjun, le vice-président de Hengtong et président-directeur général de PEACE, « le projet progresse à un rythme soutenu et 60 % des équipements sont fabriqués. Le système sera fonctionnel dans les délais prévus. Nous sommes convaincus que PEACE fournira une capacité à faible coût pour les régions à forte croissance et améliorera la diversité du routage en Asie, en Afrique et en Europe ».

C’est Orange qui se chargera de la mise en oeuvre de la partie européenne du projet PEACE. Marc Halbfinger, le président-directeur général de PCCW Global, a expliqué « qu’Orange fournira non seulement l’infrastructure de câbles sous-marins nécessaire, mais elle tirera également parti de sa position de premier utilisateur majeur du câble PEACE pour raccorder un trafic important et croissant depuis l’Afrique vers l’Europe ».

Lire aussi :

30/08/2019 - Sénégal : Sonatel renforce sa connectivité en investissant dans un nouveau câble sous-marin de fibre optique