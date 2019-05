Le Rwanda prêt à envoyer un autre satellite dans l’espace au mois de juillet 2019

(Agence Ecofin) - Le Rwanda devrait envoyer un autre satellite dans l’espace, en orbite basse, au cours du mois de juillet 2019. Le pays est en tout cas prêt pour ce nouveau défi qui confirmera ses progrès dans le développement spatial.

Il s’agit du CubeSat, un équipement miniaturisé, destiné à la recherche spatiale. Il aidera le gouvernement dans la surveillance des ressources en eau, des catastrophes naturelles, l’agriculture, la météorologie. Les données collectées dans le ciel seront ensuite transmises aux centres de contrôle au sol.

Le CubeSat, fruit d’un partenariat entre le Japon et le Rwanda signé le 9 mai 2018, sera propulsé dans l’espace quelques semaines après le lancement par OneWeb, du satellite de télécommunications rwandais baptisé Icyerekezo. Le CubeSat, d’une dimension de 10 cm sur 10, pesant pas plus de 1,2 kg, a été officiellement présenté le 16 mai 2019 au Transform Africa Summit et remis à la ministre des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire (photo).

« J'apprécie le partenariat. Lorsque nous avons commencé à élaborer et à concevoir notre programme spatial national, nous savions que le renforcement des capacités allait être une base. Nous travaillons avec différents partenaires, notamment le gouvernement japonais et l'Université de Tokyo.», a-t-elle déclaré.

D’après la ministre, le CubeSat est un témoignage de l’avancée du Rwanda dans son programme spatial. Il témoigne également des progrès enregistrés par le pays dans l’amélioration des capacités des ingénieurs rwandais à construire des satellites cubes et d'autres types d'équipements.