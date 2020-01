Côte d’Ivoire : le groupe chinois Jiangsu International va construire 4 nouveaux lycées d’excellence pour un coût de 57,6 millions $

(Agence Ecofin) - La ministre ivoirienne de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara et Yé Ning, directrice générale de la société China Jiangsu International Group ont procédé à la signature d’un protocole d’accord relatif à l'étude de faisabilité, de recherche de financement et de construction de 4 nouveaux lycées d’excellence.

Le projet a un coût total de 34 milliards FCFA (57,6 millions $), soit 20 milliards FCFA (environ 34 millions $) pour quatre lycées d'excellence dans les villes de Bondoukou, San-Pédro, Abengourou et Bouaflé et 14 milliards FCFA (environ 24 millions $) pour deux lycées professionnels dans les villes de Sinfra et Didiévi.

Brice Kouassi, secrétaire d'Etat ivoirien chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s’est félicité de la signature de cet accord, reconnaissant « une illustration de la volonté commune de la Côte d'Ivoire et de la Chine d'entretenir des relations très fortes surtout en matière de construction du capital humain ».

« Notre structure est une société étatique chinoise. Elle maintient la stratégie de coopération internationale. Nous sommes très honorés de pouvoir coopérer avec le gouvernement ivoirien », a fait savoir Yé Ning avant d’ajouter qu’un « service après-projet sera garanti ».

La réalisation de ces infrastructures scolaires s’inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-chinoise. Notons que ces 4 lycées d’excellence viendront s’ajouter au lycée d’excellence de Grand-Bassam construit en 2018, grâce à la coopération entre les deux pays.

