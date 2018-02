Afrique du Sud: Africa Data Centre renforce les capacités de stockage de ses Data centres de Johannesburg et Capetown

(Agence Ecofin) - La société Africa Data Centre (SADC), filiale du groupe Liquid Telecom spécialisée dans la fourniture de connectivité Internet par fibre optique, a annoncé le 30 janvier 2018, l’achèvement avec succès de l’opération d’extension des capacités de stockage de ses Data centres en Afrique du Sud. Les infrastructures neutres, situées à Johannesburg et à Cape Town, offre désormais à la société, le pouvoir de satisfaire à la forte demande des consommateurs en capacités supplémentaires de stockage et de colocation en Afrique australe.

Pour Nic Rudnick (photo), le président directeur général du groupe Liquid Telecom, l’investissement dans les Data centres est nécessaire parce que « les solutions basées sur le cloud deviennent de plus en plus courantes, les entreprises africaines ont besoin de plus d'espace libre pour leurs données et applications critiques. Grâce à des investissements continus dans les centres de données en Afrique, nous fournissons les bases pour que les grandes entreprises et les fournisseurs de services cloud puissent venir et construire leur avenir numérique en Afrique ».

Le Data Centre de Johannesburg offre maintenant plus de 3 000 mètres carrés d'espace sécurisé pour les serveurs de données desservis par une puissance totale de 7 MW, tandis que le Data centre de Cape Town fournit 1 800 mètres carrés d'espace sécurisé avec 5,5 MW de puissance. La valeur de cette opération d’extension de capacité est estimée à plus de 100 millions de dollars US.

Africa Data Centre a prévu de poursuivre l’extension des capacités de stockage des Data centres de Johannesburg et de Cape Town au cours des cinq prochaines années, dans le but de toujours répondre aux besoins du marché sous-régional.