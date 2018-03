Le tunisien Vermeg arrive sur le marché britannique grâce à un chèque de 25 millions d’euros de la BERD

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé dans un communiqué publié le 28 février 2018, avoir accordé un prêt de 25 millions d’euros (30,5 millions $) à l’entreprise Vermeg, qui possède des bureaux en Europe, mais qui a son siège en Tunisie.

La société, qui est spécialisée dans le développement de logiciels bancaires et d’assurances, a indiqué dans un communiqué que ce prêt de la BERD lui permet de financer l’acquisition de Lombard Risk, une firme londonienne spécialisée dans la fourniture de solutions intégrées de reporting réglementaire pour les banques, les gestionnaires de fonds et d’actifs, et les compagnies d’assurance.

Les modalités et les montants de cette acquisition n’ont pas été donnés, pas plus que les conditions du prêt de la BERD. Mais cette acquisition renforce ses principales activités et élargit son offre à la gestion du collatéral et du reporting réglementaire pour ses 150 clients institutionnels dans le monde.

« Grâce à l’acquisition de Lombard Risk, nous prévoyons d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. Nous renforçons notre offre, afin que nos clients puissent bénéficier d’une équipe, d’une expertise et d’une proposition plus compétitives que celles des FinTechs, et plus adaptée que celles des géants du monde de l’édition » a indiqué Badreddine Ouali, Président et Fondateur de Vermeg

Chamberline Moko