Huawei prédit les 10 tendances émergentes dans le domaine de l'énergie des télécoms pour les 5 prochaines années

(HUAWEI) - Huawei vient de publier les 10 tendances émergentes en matière d'énergie de télécommunication en 2025, visant à fournir une référence aux opérateurs pour la construction d'infrastructures sur site.

Le réseau 5G arrive. Les réseaux de télécommunications doivent subir ces trois changements importants : introduction de nouveaux spectres et de nouvelles technologies, nombreux nouveaux sites et effondrement de l'informatique mobile de pointe (MEC). Dans le même temps, la 5G étant appliquée à un plus grand nombre d'industries, les technologies de l'information et de la communication seront davantage fusionnées et les infrastructures de réseau seront davantage partagées. Alors, où ces changements vont-ils conduire l'énergie des télécommunications ?

Tendance 1 : Numérisation de l'énergie

Point clé : 90 % des sites dans le monde entier seront numérisés en matière d'énergie.

Avec l'avènement de la 5G, le nombre de sites augmente fortement, et l'O&M devient plus complexe. La hausse des OPEX va consommer les profits des opérateurs. La numérisation de l'énergie est essentielle pour simplifier l'exploitation et la maintenance et réduire les coûts d'exploitation et de maintenance des sites. Grâce aux technologies numériques de détection, de contrôle et de traitement, on estime que 90 % des sites dans le monde auront une énergie numérisée d'ici 2025, ce qui permettra aux opérateurs de construire des réseaux de conduite simplifiés, écologiques et autonomes.

Tendance 2 : Accroître l'adoption de l'énergie verte

Point clé : L'adoption de l'énergie verte favorise les économies d'énergie et la réduction des émissions pour le développement durable de l'industrie. Pour faire face au changement climatique et atteindre les objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies, de nombreux opérateurs mondiaux ont adopté des stratégies d'économie de carburant, de réduction de la maintenance, d'absence de générateurs diesel sur l'ensemble du réseau, de réduction des émissions de carbone et de développement durable. Dans ce contexte, les investissements dans l'énergie verte n'ont cessé d'augmenter. Les nouvelles technologies énergétiques telles que le photovoltaïque, l'énergie éolienne, les piles à combustible à hydrogène et les batteries au lithium arrivent à maturité. Bien que ces technologies nécessitent un investissement initial relativement élevé, elles sont progressivement privilégiées par les opérateurs pour leurs avantages, tels que le respect de l'environnement, les faibles émissions de carbone, l'absence de maintenance et les faibles coûts d'électricité.

Tendance 3 : Remplacement des batteries au plomb par des batteries au lithium

Point clé : Les batteries au plomb seront remplacées par des batteries au lithium, et les batteries seront de plus en plus utilisées comme source d'énergie plutôt que comme énergie de secours. Comme la 5G se développe rapidement, la consommation électrique des sites a doublé. Un système de stockage d'énergie à plus forte densité énergétique est nécessaire. Les piles au lithium sont un choix parfait. Actuellement, la durée de vie des piles au lithium est cinq fois supérieure à celle des piles au plomb, et la durée de vie de la charge flottante des piles au lithium est deux fois supérieure à celle des piles au plomb. Le coût du cycle de vie des piles au lithium est inférieur à celui des piles au plomb. Dans les trois prochaines années, le prix des piles au lithium sera réduit de 30 %. On estime que le coût des piles au lithium sera à peu près le même que celui des piles au plomb en 2022. En outre, la fonction cycle des piles au lithium peut être pleinement utilisée. La fonction d'écrêtement des pointes peut éviter l'expansion et la reconstruction de la capacité du réseau, et le prix élastique de l'électricité peut être échelonné pour réduire les frais d'électricité, ce qui réduit encore les coûts de construction et d'exploitation du réseau.

Tendance 4 : L'énergie des télécommunications va pénétrer dans diverses industries avec l'introduction de la 5G

Point clé : Divers scénarios au niveau de l'entreprise nécessitent des solutions d'alimentation électrique flexibles. La 5G permettra d'adapter les stations de base à divers scénarios d'application au niveau de l'entreprise, tels que les ports, les zones minières, l'énergie électrique, les transports, et même les collèges, les hôpitaux et les communautés. Les différents scénarios d'application exigent des solutions plus souples et plus diversifiées en matière d'énergie de télécommunication, ce qui pousse l'énergie de télécommunication à devenir numérique, modulaire et flexible.

Tendance 5 : Convergence de l'alimentation électrique des TIC

Point clé : la convergence des TIC nécessite des solutions d'alimentation électrique diversifiées.

La popularisation de la 5G a permis l'informatisation et l'intégration de l'IA dans toutes les facettes de la société. Les entreprises informatiques ont commencé à utiliser les réseaux de communication de la CT pour développer diverses applications. Il est clair que la convergence des TIC est une tendance inévitable. Cette transformation entraîne des besoins diversifiés en matière d'alimentation électrique et de sauvegarde des sites d'origine et des salles d'équipement. L'énergie des télécommunications doit soutenir l'alimentation électrique, l'assurance de l'alimentation de secours, la gestion de la chaleur, la gestion de l'espace et la gestion du câblage des dispositifs de CT et de TI, et devra également relever de nouveaux défis en matière d'exploitation et de maintenance.

Tendance 6 : Participation de l'IA

Point clé : La modélisation collaborative entre NE et AI permet d'obtenir un CTP optimal pour les réseaux d'énergie. L'augmentation du nombre de sites 5G et de la consommation d'énergie entraîne des coûts d'exploitation et d'entretien élevés, ce qui entrave la popularisation rapide de la 5G. La technologie de collaboration en matière d'IA sera cruciale pour résoudre ce problème. L'application de la technologie de collaboration IA dans le domaine de l'énergie des télécommunications comprend la modélisation d'algorithmes IA pour optimiser la configuration des ressources du site pour les réseaux en tranches et optimiser l'efficacité énergétique ainsi que l'analyse AI pour mettre en œuvre des réseaux de conduite autonomes.

Tendance 7 : Simplification de la pile complète

Point clé : des réseaux d'énergie simplifiés de bout en bout et sur l'ensemble du cycle de vie. À l'avenir, les connexions seront omniprésentes, de plus en plus de spectres seront utilisés et les sites seront plus densément construits. À l'ère des 5G, les systèmes énergétiques, des sites aux réseaux porteurs et aux réseaux centraux, deviendront de plus en plus grands et complexes, ce qui nécessitera un déploiement simplifié et un contrôle du CTP. À l'avenir, des technologies simplifiées de réseaux énergétiques de bout en bout et à cycle de vie complet, telles qu'une armoire pour un site, une alimentation par lame pour un site et des réseaux d'entraînement autonomes, seront largement appliquées. Cela permettra d'améliorer considérablement l'efficacité du déploiement des sites et de l'extension des capacités, de simplifier l'exploitation et l'entretien de l'énergie et de mettre en place des réseaux énergétiques plus simples.

Tendance 8 : Architecture à modèles multiples

Point clé : Dans le contexte de la diversification des entrées et sorties d'énergie, l'architecture multi-modèles deviendra une tendance. Actuellement, la plupart des blocs d'alimentation ne prennent pas en charge les entrées ou sorties à motifs multiples. Différents dispositifs de conversion de l'énergie doivent être combinés en un seul système, qui a une grande taille, un faible rendement et de multiples interfaces pour la maintenance. En outre, le coût de l'appareil et les frais de fonctionnement et d'entretien sont élevés. L'architecture multi-modèles se caractérise par une densité et une efficacité plus élevée du système, un déploiement plus simple et un fonctionnement et une maintenance plus intelligents. Elle devrait être popularisée à l'avenir dans le secteur de l'énergie des télécommunications.

Tendance 9 : Efficacité accrue

Point clé : L'efficacité des redresseurs sera encore poussée à l'extrême. L'efficacité au niveau du site et du réseau attirera davantage l'attention. Actuellement, l'efficacité des systèmes d'alimentation des télécommunications est surtout améliorée au niveau des redresseurs. L'efficacité des rectificateurs des fournisseurs traditionnels est de 90 à 98 %. À l'avenir, l'efficacité maximale sera encore améliorée, passant de 98 % à 99 % (ce qui se traduira par une réduction de 50 % des pertes du redresseur). Cependant, la consommation d'énergie de l'ensemble du site se produit principalement dans le système de production d'électricité, le système de contrôle de la température et la ligne d'alimentation électrique. Les opérateurs accorderont une plus grande attention à l'amélioration de l'efficacité énergétique au niveau des sites et des réseaux. La solution d'échange thermique efficace et la solution de dissipation naturelle de la chaleur remplaceront les climatiseurs et deviendront la solution de gestion de la chaleur la plus courante.

Tendance 10 : Fiabilité

Point clé : La fiabilité devient une partie intégrante de l'énergie des télécommunications. L'intelligence artificielle a poussé l'énergie des télécommunications à se développer des sites isolés aux réseaux d'énergie. La diversification des besoins en matière d'alimentation électrique et de sauvegarde, les scénarios de déploiement complexes et les environnements de réseaux numériques imposent des exigences de fiabilité plus élevées aux réseaux d'énergie. Les technologies de confiance, telles que la sûreté, la fiabilité, la disponibilité, la sécurité, la confidentialité et la résilience, deviendront les caractéristiques essentielles de réseaux énergétiques fiables.

A propos de Huawei :

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.

Le portefeuille de produits, solutions et services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sûr. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en nous efforçant d'autonomiser les gens, d'enrichir la vie domestique et d'inspirer l'innovation dans des organisations de toutes formes et de toutes tailles. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés à la fin de 2018, et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

