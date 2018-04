OMVS : lancement imminent de la construction du barrage de Koukoutamba

(Agence Ecofin) - L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) procédera bientôt au lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Koukoutamba, a annoncé Hamed Diane Semega (photo), le Haut-commissaire de l’organisation.

L’infrastructure d’une capacité de 280 MW sera implantée sur le territoire guinéen pour un coût estimé à 990 millions € (plus de 1,2 milliard $). Sa construction est prévue pour durer 3 ans et l’énergie qu’elle produira servira à alimenter la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie.

Selon Hamed Diane Semega, le barrage permettra à l’OMVS de « valoriser l’ensemble de son potentiel hydroélectrique, dans les 10 ans à venir, parce que si nous ne le faisons pas, le déficit énergétique qui est très fort dans nos pays va s’accroitre».

Cette annonce a été faite, lors de la signature avec la Compagnie nationale du Rhône d’un accord de coopération visant à développer les capacités des deux entités dans les domaines de l’aménagement, de l’exploitation, de la maintenance des ouvrages de production et du transport de l’électricité entre autres.

Cet accord, d’une durée de 3 ans, définit, entre autres, le cadre général des missions qui pourront être confiées à la Compagnie nationale du Rhône par l’OMVS dans plusieurs domaines. Il s’agit de la production hydroélectrique, de la gestion du productible, de l’entretien des barrages, des ouvrages de génie civil de l’auscultation des barrages et ouvrages annexes et de la maîtrise des processus liés à la sécurité et à sûreté des ouvrages. La compagnie française fournira, entre autres, des services de mission d’expertise, de diagnostic et de conseil, de formation et de transfert de compétences.

Gwladys Johnson Akinocho