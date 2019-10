Zambie-Zimbabwe : un contrat de 53 millions $ confié à GE Hydro France et à Freyssinet pour la réhabilitation de Kariba

(Agence Ecofin) - La Zambezi River Authority (ZRA) a confié les travaux de réhabilitation du déversoir du barrage de Kariba à un consortium composé de GE Hydro France et de Freyssinet International. La rénovation du déversoir est l’une des composantes majeures des travaux de réhabilitation du barrage de Kariba. Sa réalisation a été estimée à 53,6 millions $.

Le projet bénéficie d’un appui financier de la Banque mondiale qui couvre la réhabilitation du déversoir, mais également les travaux de remodelage du réservoir. Il est également accompagné par d’autres partenaires que sont l’Union européenne, la Banque africaine de développement et le gouvernement suédois.

« Ensemble, le remodelage du réservoir et la réhabilitation du déversoir assureront l’exploitation sûre à long terme du barrage de Kariba afin de permettre à l’infrastructure d’accompagner, pendant de nombreuses années encore, la sécurité énergétique et la prospérité économique du Zimbabwe et de la Zambie », a affirmé Munyaradzi Munodawafa, le directeur exécutif de la ZRA.

D’une capacité de 1 830 MW, le barrage de Kariba qui alimente à parts égales les deux pays est confronté à une érosion de 128 mètres de profondeur qui menace la vie de plus de 3,5 millions de personnes. Les travaux évalués à 294 millions $ ont démarré en 2018 et sont prévus pour s’achever en 2023.

Gwladys Johnson Akinocho

