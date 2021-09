Tunisie : en pleine crise politique, Najla Boulden devient la première femme Premier ministre du pays

(Agence Ecofin) - Depuis juillet, le Parlement tunisien est suspendu et le chef de l’Etat Kais Saied qui concentre désormais tous les pouvoirs, prépare une réforme de la constitution. Après avoir suspendu les salaires des députés, il avait promis le 20 septembre dernier qu’il nommerait bientôt un Premier ministre.

Najla Boulden va devenir la première femme Premier ministre de la Tunisie. Ce mercredi 29 septembre 2021, le président Kais Saied a annoncé avoir désigné l’ancienne cadre du ministère de l’enseignement supérieur pour former le nouveau gouvernement du pays.

« Le Président Kais Saied charge Najla Bouden Romdhane de former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, conformément au décret présidentiel n° 117 sur les mesures exceptionnelles » a indiqué un communiqué du palais de Carthage.

Âgée de 63 ans, l’ancienne directrice générale et cheffe de l’Unité de Gestion du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité (PromESsE) en 2011 avait été la directrice générale chargée de qualité au ministère de l'Enseignement supérieur tunisien. En 2015 elle avait été nommée en tant que chargée de Mission auprès du Cabinet du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Chiheb Bouden.

Sa nomination à la tête du gouvernement tunisien, au-delà d’être une première dans ce pays maghrébin, intervient dans un contexte socio-politique délicat. Le 25 juillet dernier, le président Tunisien Kais Saied avait surpris le pays en suspendant le Parlement et en concentrant entre ses mains le pouvoir, déclenchant ainsi l’ire des partis d’opposition, notamment le parti Ennadha. Dénonçant la corruption et le clientélisme qui gangrènent l’appareil étatique depuis plusieurs années, il a annoncé une réforme prochaine de la Constitution, et a maintenu les mesures exceptionnelles pour une durée indéterminée.

A la tête du futur gouvernement, Najla Boulden aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise économico-sociale qu’il traverse depuis plusieurs mois et de mettre en place un véritable plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé le système sanitaire national. Cependant son premier véritable défi sera sans aucun doute de former un nouvel exécutif, avec un équilibre renforcé, et à l’abri des rivalités politiques qui ont trop souvent entravé l’action de l’Etat tunisien. Une tâche qui pourrait être paradoxalement facilitée par l’absence actuelle d’un parlement élu fonctionnel.

Moutiou Adjibi Nourou