Madagascar : l’exécutif demande aux maires de s’impliquer davantage dans la certification foncière

(Agence Ecofin) - Le directeur de l’Institut national de la décentralisation et du développement local (INDDL), rattaché au Ministère malgache de l’intérieur et de la décentralisation, a demandé aux maires un surcroît d’efforts pour parvenir à une sécurisation foncière durable. C’est ce que rapporte L’Express de Madagascar.

L’autorité, qui s’exprimait à l’occasion de la remise des certificats de fin de formation des agents des guichets fonciers de la région de Vakinankaratra, dans le centre de la Grande Ile, a notamment expliqué que « les communes ont besoin d’agents qui maîtrisent au mieux la certification foncière. Un certificat foncier rassure les paysans et les motive à se fixer dans leurs activités de production ».

Et de rappeler que plus d’une centaine d’agents de guichets fonciers ont été formés en une année, en partenariat avec le Projet de croissance agricole et de sécurisation foncière (CASEF).