Niger : la Halcia a déjà enregistré plus de 180 plaintes pour corruption depuis le début de l’année

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la lutte contre la corruption, la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) a déjà enregistré au cours de cette année 2019, « plus de 180 plaintes et dénonciations portant sur des infractions diverses », a révélé le président de la Halcia, Abdourahamane Gousmane, au cours d’un point de presse, selon le site d’information Niamey et les 2 Jours.

Ces infractions, selon le président de la Halcia, sont entre autres, des fraudes fiscales et douanières, les fraudes aux concours de recrutement, la corruption ou complicité de corruption, l’abus de fonction, les infractions au code des marchés publics et les détournements de deniers publics.

Les différentes plaintes et dénonciations, qui concernent notamment le concours de la douane, le recrutement des agents de la CENI, le permis biométrique, permettent à la Halcia de mener des investigations afin de rétablir les responsabilités de chacune des parties impliquées.

Créée en 2016, la Halcia a pour missions de prévenir et de lutter contre la corruption et toutes formes d’infractions au Niger.