Gabon : le PDG, parti au pouvoir, nomme Noureddin Bongo Valentin comme conseiller stratégique d’Ali Bongo

(Agence Ecofin) - Noureddin Bongo Valentin, fils d’Ali Bongo, était déjà Coordinateur général des affaires présidentielles. Il vient d’être nommé par le parti majoritaire, le PDG, conseiller stratégique du Président.

La décision actant cette nomination a été lue ce même jour par Estelle Flore Angangou, secrétaire général du PDG en charge de la Communication et des relations extérieures. « La présente décision, qui prend effet à compter de sa signature, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence interne du PDG et communiquée partout où besoin sera ».

Estelle Flore Angangou n’a pas donné plus de précisions sur ces nouvelles responsabilités du Coordinateur général des affaires présidentielles.

Membre du bureau politique du PDG dans le 4e arrondissement de Franceville depuis 2020, Noureddin Bongo Valentin fait donc un pas de plus au sein de son parti et même au sein de la sphère politique gabonaise. Ce, à deux ans des prochaines élections présidentielles dans le pays.