Affectio Mutandi lance AFRICA MUTANDI, pour porter les stratégies inclusives et l’innovation sociétale au service des ODD en Afrique

(AFFECTIO MUTANDI) - Affectio Mutandi, cabinet leader en stratégies RSE, enjeux ESG, stratégies à Impacts & Objectifs du Développement Durable, conçoit AFRICA MUTANDI, une approche globale à l’attention des différents acteurs du développement en Afrique.



AFRICA MUTANDI, c’est une offre de services spécifiques articulant Responsabilité sociétale, Droits des affaires, Communication corporate et Relations gouvernementales dédiée aux acteurs économiques & investisseurs publics et privés européens opérant en Afrique, et auprès des Etats, collectivités, territoires et entreprises du continent.

Considérant que le développement durable, les stratégies à impacts & la responsabilité sociétale redéfinissent progressivement les frontières du Business au regard des attentes des parties prenantes, l’agence s’appuie dans son approche sur les principes de l’innovation sociale, des stratégies inclusives, de la transition du digital & du dialogue pour :

accompagner les acteurs privés opérant en Afrique , notamment des secteurs extractif et infrastructures, dans leurs stratégies de responsabilité sociétale, d’acceptation locale, de communication et de relations gouvernementales ; ce afin de répondre notamment aux nouvelles attentes des bailleurs de fonds internationaux, des Etats et des populations ;

conseiller les Etats, collectivités, territoires et entreprises africains dans leur communication et relations gouvernementales en Europe et dans la mobilisation des acteurs économiques, opérateurs comme investisseurs publics et privés, dans le financement, la réalisation et la communication de leurs projets de développement ;

soutenir les acteurs de la société civile dans leur dynamique de partenariats opérationnels avec les différentes parties prenantes sur le territoire africain, en leur apportant conseil méthodologique, réseau relationnel et supports de communication.



« Nous sommes convaincus que la Responsabilité sociétale des acteurs est une Exigence, facteur de Différence créant la Préférence. Nous le voyons bien avec le Devoir de Vigilance et la loi Pacte. Cela doit d’autant plus différencier les acteurs français et européens dans leurs stratégies en Afrique. Les gouvernements africains devraient d’ailleurs mieux le reconnaitre. » précise Pierre-Samuel Guedj, cofondateur avec Yann Queinnec d’Affectio Mutandi et président de la commission RSE & ODD du Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN).

AFRICA MUTANDI, c’est aussi

Un media digital à impacts sur l’innovation sociétale promouvant les ODDs et les initiatives portant leurs réalisations en Afrique ;

Une communauté d’acteurs engagés en Afrique pour porter les approches d’inclusion et de développement durable.

Une newsletter mensuelle sur les belles initiatives autour des ODDs en Afrique, pilotée par un groupe éditorial multiparties-prenantes sur whatsapp : WhatsFAST (inscription sur demande) ;

Un colloque sur les enjeux ESG et l’Impact Investing en Afrique (1 er sem. 2020) ;

sem. 2020) ; Un test de connaissances sur les ODD en Afrique, un développement en partenariat avec Kedge Business School sur le modèle du Sulitest ;

L’animation des commissions RSE & ODD du CIAN sous la forme notamment de conférences thématiques sur les Droits humains en Afrique, la ville durable, le devoir de vigilance, le climat, la biodiversité ;

Une contribution active à la conférence Afrique France 2020 qui se déroulera en juin à Bordeaux;

L’initiative « 1000 appli pour les ODD en Afrique », recensement volontaire d’initiatives digitales contribuant à la résolution des Objectifs du Développement Durable en Afrique ;

Des interventions régulières lors d’événements autour de la RSE et l’innovation sociétale en Afrique comme : AfricanDigitalStory, Africa Investments Forum & Awards, WESTEREA, African Business & Social Responsability Forum, Adicom, …

Parmi nos dernières missions & réalisations en Afrique

Stratégie et dispositif Droits humains avec pilotes sur territoire pour le compte d’un acteur français opérant en Afrique ;

Stratégie RSE à Impacts adossée aux ODD pour un acteur du secteur minier en Afrique ;

Recensement d’une centaine d’initiatives numériques contribuant aux ODD ;

Sensibilisation des acteurs miniers de République Démocratique du Congo sur les enjeux ESG du secteur au prisme des ODDs ;

Accompagnement-conseil en matière de communication sensible sur un projet industriel au Maroc ;

Lancement auprès des opérateurs en infrastructures de la stratégie à impacts d’un fonds d’investissements français.

A propos d’Affectio Mutandi

À la confluence des parties prenantes, Affectio Mutandi est la première agence conseil en stratégies sociétale, normative et réputationnelle sur les enjeux ESG & ODD.

L'agence articule RSE, Communication corporate & de crise, Affaires publiques, Lecture juridique des enjeux ESG et Relations avec les ONG, pour bâtir des stratégies de responsabilité sociétale, des plans de vigilance raisonnable et des politiques Droits humains.

Affectio Mutandi anime par ailleurs la Commission RSE & ODD du CIAN - Conseil Français des Investisseurs en Afrique.