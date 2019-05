L’Unesco est disposée à aider tout pays qui veut évaluer son développement numérique via de nouveaux indicateurs

(Agence Ecofin) - L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) se dit prête à soutenir tout État membre qui serait intéressé par une utilisation volontaire des nouveaux Indicateurs de l’universalité de l'Internet (IUI), en vue d’aboutir à une évaluation de son développement numérique fondée sur des données probantes. Moez Chakchouk (photo), le sous-directeur général pour la communication et l'information de l’institution internationale, l’a déclaré le 24 mai 2019 à Paris, lors d'une rencontre au cours de laquelle lesdits indicateurs ont été publiés.

Selon Anna Brandt, la présidente du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) et ambassadrice de Suède auprès de l'Unesco, les nouveaux indicateurs forment un « outil puissant qui est pertinent pour tous les pays, qu’ils soient développés ou en développement, afin d'obtenir un diagnostic holistique de leurs politiques relatives à Internet et de leur environnement numérique ». Les indicateurs examinent quatre dimensions clés de tout environnement national d’Internet: le respect des droits de l'homme, l’ouverture, l’accessibilité pour tous et la mesure dans laquelle ils contribuent à une participation multipartite.

Élaborés au cours des trois dernières années dans le cadre d'un processus mondial, ouvert, inclusif et multipartite, les Indicateurs d'universalité de l'Internet (IUI) de l’Unesco sont complémentaires à d'autres initiatives existantes telles que les indicateurs « Going Digital » récemment mis au point par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a indiqué Moez Chakchouk.