La Côte d’Ivoire se dote d’un programme national d’éducation financière

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a annoncé la mise en œuvre d’un Programme national d’éducation financière visant à améliorer l'accès aux services financiers en Côte d’Ivoire. C’est ce que fait ressortir le communiqué du Conseil des ministres, tenu le mercredi 26 février 2020.

Ce programme conçu en collaboration avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation internationale du travail (OIT) aura pour objectif « de renforcer les compétences des populations pour leur permettre d’accéder aux services financiers ».

Cette initiative vise également la sensibilisation des populations sur les risques du surendettement.

Dans sa phase pratique, ce projet sera inclus dans les programmes d’enseignement et de formation sur tout le cursus allant de la maternelle à l’université. Ceci, à travers l’élaboration de modules d’éducation financière adaptés aux populations cibles.

Ce programme est destiné essentiellement aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants et aux apprentis en formation professionnelle, aux PME, aux salariés et retraités du public et du privé, aux producteurs agricoles, aux commerçants et aux artisans.

Selon le ministère ivoirien des Finances, le taux d’inclusion financière dans le pays en 2019 se situait à 60%.

André Chadrak