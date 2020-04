Afrique du Sud : un plan de riposte de 26 milliards $ pour sauver l’économie touchée par le covid-19

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud va mettre en place un plan de riposte supplémentaire de 26 milliards $ en vue d’atténuer les effets économiques et sociaux du Covid-19 dans le pays. L’information a été donnée, mardi 21 avril, par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa (photo), au cours d’une adresse à la nation. Ce montant représente environ 10% du PIB.

Selon le chef d’Etat sud-africain, la mise en place de ce fonds, au niveau économique, a pour objectif d’aider à stabiliser l'économie et à lutter contre la baisse de l'offre et de la demande, de protéger les emplois et de financer les petites entreprises.

Au niveau social, le plan de riposte va consacrer 2,6 milliards $ aux plus vulnérables, à travers des subventions et la distribution de 250 000 colis alimentaires aux citoyens dans le besoin, au cours des deux prochaines semaines.

« L’impact du coronavirus nécessite un budget extraordinaire [...] l'ampleur de ce programme d'urgence est historique », a-t-il déclaré.

La crise sanitaire mondiale constitue un coup dur pour l’Afrique du Sud, entrée en récession au cours du quatrième trimestre de 2019, et menace particulièrement ses deux principales sources de devises, le secteur minier et le tourisme.

Après avoir enregistré une faible croissance économique de 0,7% en 2018, l’économie sud-africaine devrait décroître de 5,8 % en 2020, selon les projections du FMI.

André Chadrak