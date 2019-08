Le port de Douala entend poursuivre la procédure d’attribution de son terminal à conteneurs, en dépit des actions en justice de Bolloré

(Agence Ecofin) - La nouvelle ne fait pas encore l’objet de publicité. Mais les sources crédibles d’Investir au Cameroun révèlent que le tribunal administratif du Littoral vient de suspendre provisoirement le processus d’attribution du terminal à conteneurs au port de Douala-Bonabéri, à la demande du consortium Bolloré-APMT.

« Cette décision, avant l’examen au fond du dossier ne pourra pas empêcher la poursuite du processus », assure le Port autonome de Douala (PAD), l’autorité portuaire.

Des sources introduites indiquent que le PAD entend introduire une déclaration de pourvoi, en conformité avec la loi N° 2006/16/du 2 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême en son paragraphe V, article 111, alinéa (1). Cet alinéa dispose que « le pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution d’un acte administratif suspend de plein droit l’exécution de ladite ordonnance ». Au PAD, l’on maintient que « le processus d’attribution du terminal à conteneurs se poursuivra et les résultats sont attendus en mi-septembre 2019 ».

En juin dernier, le consortium Bolloré-APMT a saisi le tribunal administratif de Douala, dans la capitale économique camerounaise, pour obtenir des explications sur sa non-sélection dans le processus devant conduire à la désignation du nouveau concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Douala, opéré par Bolloré depuis 2005.

Cinq entreprises avaient alors été short-listées par l’autorité portuaire pour remplacer Bolloré. Il s’agit de CMA Terminals, basé à Marseille en France ; de la société émiratie Dubaï Port World ; de Hutchison Port Investments Ltd, entreprise immatriculée aux Iles Caïmans ; du Saoudien Red Sea Gateway Terminal ; et de Terminal Investment Ltd, une société basée à Genève en Suisse.

Le couple Bolloré-APMT, dont le contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Douala arrive à expiration en décembre 2019, a été exclu de la suite de la compétition, bien qu’ayant postulé pour un renouvellement de son bail. La bataille judiciaire devrait se poursuivre.

Sylvain Andzongo