(Agence Ecofin) - Le Rwanda s’est engagé à mettre en place une banque verte dénommée « Rwanda Catalytic Green Investment Bank » afin de mobiliser du financement privé au profit de l’action climatique en interne et de servir de hub en finance climat pour les autres pays. Il a annoncé cette décision lors du « Green Banks for Country-Driven Climate Finance: Showcasing Country Ambition » qui s’est tenu lors de la COP 25 à Madrid.

Ce faisant, le pays a rejoint avec huit autres congénères, les Etats s’appuyant sur des banques vertes pour financer leur action climatique. Ils sont désormais au nombre de 35 contre 12, il y a juste deux ans.

« Nous devons faire face au changement climatique avec des actions fortes afin de développer les nouvelles technologies nécessaires à cet effet, rapidement et à grande échelle. A cette fin, la Banque africaine de développement avec l’appui du Fonds vert pour le climat, œuvre avec la coalition des banques vertes à explorer les différents moyens de mobilisation et de déploiement du capital afin de soutenir l’action climatique locale, tout en accroissant la participation du secteur privé », a affirmé Anthony Nyong, directeur du changement climatique et de la croissance verte à la BAD, présent à l’événement.

