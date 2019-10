Gabon: le FMI table sur une croissance à 3,4% en 2019, tirée par les secteurs pétrolier, minier et du bois

(Agence Ecofin) - Le Gabon devrait enregistrer une croissance économique à 3,4% en 2019. C’est ce qu’a annoncé le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué publié sur son site la semaine dernière.

Cette prévision s’affiche en hausse par rapport à la croissance économique de 0,8% estimée pour le pays en 2018. D’après l’institution, elle devrait être tirée par les bonnes performances dans les secteurs pétrolier, minier et du bois, principales sources de devises étrangères du pays.

Grâce à des progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes soutenues par le FMI, les perspectives économiques du pays devraient rester optimistes. L’inflation est restée sous contrôle, à 1 % (en glissement annuel) en juillet 2019. Entre 2016 et 2018, la dette publique a diminué de presque 3,5 % du PIB tandis que le déficit budgétaire non pétrolier est passé de 11 % du PIB hors pétrole à 7,6 % sur la même période.

« La priorité reste de générer une croissance hors pétrole plus forte, soutenable et plus inclusive […] Les dépenses sociales doivent bénéficier d’efforts accrus des autorités pour atteindre les niveaux d’exécution adéquats, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Il s’agit également de rendre ces dépenses plus efficaces afin d’assurer un véritable impact sur les populations les plus vulnérables », a indiqué l’institution saluant « le paiement total des arriérés extérieurs et les mesures prises pour éviter toute accumulation de nouveaux arriérés extérieurs ».

A moyen terme, la croissance devrait augmenter graduellement pour atteindre 4%.

Moutiou Adjibi Nourou