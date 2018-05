Cap-Vert: le gouvernement prévoit de privatiser la compagnie d’électricité et d’eau, d’ici 2020

(Agence Ecofin) - Le Cap-Vert prévoit de privatiser la compagnie nationale d’électricité et d’eau Electra, d’ici 2020, a annoncé le vice-premier ministre et ministre des Finances, Olavo Correia (photo), le 2 mai.

« Le processus de privatisation d’Electra sera étudié, décidé et exécuté, d’ici 2020 », a-t-il déclaré, à l’issue d’une visite dans les locaux d’Electra à Gambôa et Palmarejo, sur l’île de Santiago, la plus grande île du Cap-Vert.

Cité par l’agence de presse officielle Inforpres, M. Correia a également indiqué que le gouvernement a déjà reçu des offres de diverses parties, indiquant que l’intérêt se porte actuellement sur le choix de la forme de privatisation la plus appropriée.

« Nous avons plusieurs modèles à l’étude, et nous choisirons celui qui nous permettra le mieux de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, d’utiliser de plus en plus d’énergies renouvelables pour la production de l’électricité, de réduire la facture énergétique, de lutter contre les pertes techniques et de produire sur toutes les îles du Cap-Vert », a-t-il déclaré.

Le ministre a, d’autre part, fait savoir que 20% de l’électricité produite sur l’archipel situé au large des côtes ouest-africaines provient de sources renouvelables, indiquant que cette part pourrait être augmentée, suite à l’élaboration d’un cadre réglementaire permettant aux opérateurs privés d’investir dans le secteur.

