Le Rwanda et l’Estonie discutent de coopération dans la gouvernance électronique et la cybersécurité

(Agence Ecofin) - Les députés rwandais, membres du comité permanent des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité, ont discuté de coopération dans l’e-gouvernance et la cybersécurité, avec une délégation de représentants politiques de la République d’Estonie, conduite par Eerik-Niiles Kross, membre du parlement estonien et ancien chef des services de renseignement estoniens.

Au cours de la rencontre qui s’est tenue le 5 avril 2018, à Kigali, les deux parties ont également évoqué un renforcement de la diplomatie parlementaire.

La coopération du Rwanda et de l’Estonie dans le domaine de l’e-gouvernance et de la cybersécurité, est une retombée des propositions de coopération TIC engagées en novembre 2017 par Kersti Kaljulaid, la présidente de la République d’Estonie, avec le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé.

« A bien des égards, l'Estonie et le Rwanda ont des mentalités similaires en matière d'efficacité et ont un grand potentiel de collaboration dans le développement de solutions numériques et de systèmes de gouvernance électronique, entre autres domaines.», avait déclaré la présidente pour justifier l’intérêt de l’Estonie pour le Rwanda.

En mars dernier, en prélude à la visite de la délégation de représentants politiques estoniens au Rwanda, Kadri Humal-Ayal, le consul honoraire d'Estonie au Kenya, indiquait dans les colonnes du journal The New Times que Smart Africa et Estonian ICT Cluster ont signé un protocole d'accord destiné à encourager la coopération entre les deux entités, à promouvoir le savoir-faire et le transfert de technologies, et la mise en œuvre de programmes innovants dans des domaines d'intérêt commun.