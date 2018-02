L’Afritac de l’ouest et l’Afritac centre renforcent les capacités des acteurs en matière de régulation et de supervision bancaires

(Agence Ecofin) - Conjointement avec l’Afritac de l’Ouest, l’Afritac Centre a organisé un séminaire régional à Dakar, Sénégal du 22 au 26 janvier 2018, dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires, axé sur le thème de la supervision du risque de crédit selon les normes internationales et l’approche par les risques.

Selon les participants, ce thème était hautement sensible et porteur d’enjeux pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Cette rencontre a été une occasion de dialogues et d’échanges d’informations particulièrement intenses avec les experts et entre les autorités participantes elles-mêmes. Cela, grâce aux présentations détaillées effectuées par chaque délégation, complétées par celles des intervenants.

L’un des objectifs de ce séminaire ; promouvoir le partage des bonnes pratiques et la recherche de la convergence des cadres de supervision du risque de crédit dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, a été atteint, et pourra se poursuivre au moyen des réseaux de contacts enrichis durant cet événement.

Sur le fond, les experts ont passé en revue les normes internationales les plus récentes applicables au risque de crédit, notamment la nouvelle méthode standard de Bâle III et l’IFRS 9, avec un focus sur un certain nombre de modes opératoires pour la mise en œuvre efficace des contrôles sur pièces et sur place. Les participants ont posé de très nombreuses questions et leur participation très active aux discussions atteste de la réussite de ce séminaire régional conjoint.

Outre Alexis Boher, conseiller résident en régulation et supervision bancaires à l’Afritac Centre, ce séminaire était animé par Eric Lemarchand, conseiller résident en supervision et restructuration bancaires à l’Afritac de l’Ouest, et par Gérard Granboulan, expert recruté par l’Afritac de l’Ouest.

Stéphane Billé