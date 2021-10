La Zambie et le FMI planchent sur un plan de sauvegarde pour soutenir l’économie

(Agence Ecofin) - Présent à Washington pour l’Assemblée générale des Nations Unies, le président zambien Hakainde Hichilema a aussi rencontré des représentants du FMI et de la Banque mondiale. Avec eux, il a discuté de réformes pour son pays et d’un plan de sauvegarde pour redresser l’économie dans une situation critique.

Reprendre en main une économie récessive et alléger la dette extérieure qui a atteint la barre des 12 milliards de dollars, c’est l’un des défis majeurs de Hakainde Hichilema. En poste depuis fin août, le président zambien a rencontré des responsables de la Banque mondiale et du FMI à Washington, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU le 21 septembre. De retour, il a annoncé jeudi dernier qu’il travaillait à un plan de sauvetage.

My dear friends, I look forward to briefing the nation about our recent trip to the US that will undoubtedly bring enormous economic benefits to our country. I also intend to tackle other issues of national interest.