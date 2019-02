Ouganda : la taxe sur les applications over the top commence à être de moins en moins rentable pour les autorités

(Agence Ecofin) - Selon des statistiques récemment publiées par la commission ougandaise des communications (UCC), la taxe sur les applications over the top (OTT), comme Whatsapp et Telegram, est de moins en moins rentable pour l’Etat.

D’après l’UCC, le gouvernement ougandais a collecté 5,6 milliards de shillings (environ 55 millions de dollars) grâce à la taxe OTT, en juillet 2018. Les recettes sont ensuite tombées à 4,1 milliards de shillings (environ 40 millions de dollars), en août 2018, avant de descendre à 3,97 milliards de shillings (environ 39 millions de dollars US), en septembre.

Il faut savoir que le nombre d’utilisateurs des applications OTT a baissé au fil des mois.

D’environ 8,04 millions en juillet 2018, le nombre de personnes touchées par la taxe est passé à 6,87 millions en juillet et 6,84 millions en septembre.

Servan Ahougnon