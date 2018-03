Les Etats-Unis limitent le commerce du pétrole avec le Soudan du Sud

(Agence Ecofin) - Mercredi, le gouvernement américain a imposé des restrictions sur les importations de brut sud-soudanais ainsi que sur son soutien technique à l’industrie sud-soudanaise du pétrole. Une décision qui fait suite à la publication par Global Witness et Sentry, d’un rapport, début mars, qui montre que la société publique du pétrole, Nilepet est la principale source de financement de la guerre actuellement en cours dans le pays.

En effet, Washington a décidé d’imposer des restrictions commerciales à 15 entités pétrolières sud-soudanaises qui sont partiellement détenues ou gérées par le gouvernement du Soudan du Sud. A travers sa porte-parole, Heather Nauert (photo), le Département d'Etat américain a déclaré que toute personne ou entité souhaitant exporter ou transférer des biens ou des services à ces 15 entités doit d'abord obtenir une licence. Ces 15 entités seront répertoriées ce jeudi.

« Les entités listées sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud (…), Malheureusement, son gouvernement et ses acteurs officiels corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices irrégulières qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du pays plutôt que de soutenir le bien-être et les besoins alimentaires d'urgence du peuple soudanais. », a déclaré M. Nauert dans un communiqué.

Le département d’Etat américain a également appelé les dirigeants de la région et la communauté internationale dans son ensemble, à se joindre à lui « pour limiter les flux financiers qui alimentent la violence continue dans le pays. ». Celles-ci ont démarré en 2013 et se poursuivent jusqu’à ce jour.

Olivier de Souza

Lire aussi :

06/03/2018 - Soudan du Sud : la société nationale du pétrole utilise les revenus pétroliers pour financer la guerre (Rapport)