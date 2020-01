Côte d’Ivoire : création d’un registre d’immatriculation des navires et mise en œuvre de la réglementation sur la navigation

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a annoncé la création d’un registre international d’immatriculation et la mise en œuvre de la réglementation sur la navigation. C’est ce qu’a fait ressortir le communiqué du conseil des ministres tenu le mercredi 15 janvier 2020.

Selon le communiqué, cette initiative vise à reconstituer et à promouvoir une flotte de marchandises, forte sous le pavillon ivoirien. Cette mesure concerne les navires de commerce au long cours et les navires de cabotage régional, dont il consignera les éléments d’identification, conformément aux standards internationaux.

Poursuivant dans cette optique de réformes maritimes, le gouvernement a également adopté un décret portant réglementation de la navigation sur les voies d’eaux intérieures.

A travers, cette réglementation les autorités ivoiriennes entendent fluidifier le trafic fluvio-lagunaire de plus en plus dense et à garantir la sécurité des activités portuaires. Cette disposition pendra en compte les règles internationales de sécurité des navires, de navigation et de prévention de la pollution.

André Chadrak