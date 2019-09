Au vu de la situation en Arabie Saoudite, Donald Trump ordonne la libération des réserves stratégiques américaines de pétrole

(Agence Ecofin) - Dimanche, le président américain Donald Trump a ordonné l’ouverture des vannes des réserves stratégiques de pétrole pour combler l’offre mondiale dans les prochains jours. En effet, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, deux gros sites de production d’huile en Arabie Saoudite ont été frappés par des drones. Une attaque revendiquée par les rebelles yéménites houthis, qui a endommagé les installations et entrainé une perte de 5,7 millions de barils par jour de la production du royaume.

C’est près de la moitié de la production saoudienne et 5% de l’offre mondiale. L’objectif des Etats-Unis est de réduire les prix du pétrole qui ont grimpé de 15% juste après l’annonce de l’attaque.

« Sur la base de l'attaque contre l'Arabie Saoudite, qui pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole, j'ai autorisé la libération de pétrole de notre Réserve stratégique pour maintenir les marchés bien approvisionnés », a-t-il écrit dans un tweet. Selon Samir Madani, cofondateur du site de suivi du transport maritime Tanker Trackers, l’Arabie Saoudite devrait faire de même.

Certains observateurs et analystes craignent que les Etats-Unis ne profitent de cette occasion pour inonder le marché et prendre des parts commerciales.

Par ailleurs, Trump a indiqué que les Etats-Unis sont prêts et armés pour répondre à cette attaque, tout en pointant du doigt l’Iran. De son côté, le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi a déclaré que « des accusations et remarques aussi stériles et aveugles sont incompréhensibles et insensées ».

Olivier de Souza

