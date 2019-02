Afrique du Sud : les candidats à un emploi à la fonction publique seront désormais aussi évalués sur leur usage des réseaux sociaux

(Agence Ecofin) - Les candidats à un emploi dans la fonction publique sud-africaine seront désormais aussi évalués sur leur utilisation des médias sociaux et d'Internet. Ayanda Dlodlo (photo), la ministre de la Fonction publique et de l'Administration, déclarait le 13 février 2019 que la circulaire relative à ce référencement dans les médias sociaux, a été envoyée à tous les ministères.

Ce référencement de nature consultative et non normative, a souligné la ministre, est une vérification supplémentaire qui vise à garantir que les processus de recrutement du gouvernement vont au-delà des méthodes traditionnelles de filtrage. Jusqu'à présent, la vérification traditionnelle des références des candidats, était limitée au casier judiciaire, à la vérification de la citoyenneté, à la vérification des antécédents financiers, à la vérification des qualifications ainsi qu'à la vérification de l'emploi antérieur.

D’après la ministre, la fonction publique a l'obligation de veiller à ce que toutes les personnes recrutées dans le système soient conformes aux prescriptions du gouvernement en matière de législation et de politiques, qui s'orientent maintenant vers la professionnalisation du système et la création d'une nouvelle culture organisationnelle conforme aux prescriptions du Plan de développement national.

Ce nouveau critère de vérification ne cherche pas à « réprimer ou museler les opinions idéologiques ou politiques des gens - il n'est pas non plus conçu pour désavantager les Sud-Africains sur la base de l'affiliation à un parti politique (…) Nous sommes pleinement conscients des obligations constitutionnelles en matière de protection de la vie privée de chaque individu et du fait que le gouvernement est toujours chargé de développer une politique d'utilisation d'Internet. C'est pourquoi il est important d'obtenir le consentement du candidat lorsque de telles recherches sur Internet sont effectuées », a affirmé Ayanda Dlodlo.