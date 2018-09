Kouatcha Flavien, lauréat du Prix Pierre Castel 2018, gagne 10 millions de francs CFA avec «Save Our Agriculture»

(FONDS DE DOTATION PIERRE CASTEL) - Le Fonds de Dotation Pierre Castel - Agir avec l’Afrique, créé en 2018, va soutenir et accompagner financièrement les projets initiés par de jeunes entrepreneurs africains, dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’agritech, et de l’agro ressources, filières à forte valeur ajoutée et facteurs de réduction de la pauvreté en Afrique.

Au Cameroun, le lauréat 2018 aura pour parrain monsieur André SIAKA. Il bénéficiera d’un accompagnement d’un an dans la conduite de son projet à compter de la remise du prix, le 15 octobre 2018 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (France), en présence de monsieur Pierre Castel, président du Fonds de Dotation.

Le Fonds de dotation Pierre Castel - Agir avec l’Afrique œuvre au Cameroun en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et l’artisanat du Cameroun (CCIMA) et le Groupe InterPatronal du Cameroun (GICAM) et avec le soutien du Groupe SABC.

Pour la première édition du Prix Pierre CASTEL, 40 projets étaient en compétition au Cameroun. Les critères ci-dessous ont permis de départager les candidats :

Nationalité : être de nationalité camerounaise, attestée par la production de la Carte Nationale d’Identité ;

Age : être âgé(e) de 21 à 40 ans en 2018 ;

Description de l’activité ou du projet : offre, contexte, environnement, innovation, distribution, impact social, économique, environnemental mesurable sur son territoire comme création d’emplois, revenus pérennes ;

Présentation de l’organisation et/ou de l’entreprise : date de création, forme juridique, gouvernance, nombre de salariés, profil de l’équipe, partenaires ;

Présentation du ou des porteurs de l’activité ou du projet : motivation, parcours, références, formation ;

Perspectives de développement et création de la valeur : création d’emplois, de revenus, bénéficiaires / usagers /filières/ clients, partenariats ;

Eléments financiers dont budget ou compte de résultat prévisionnel 2018 et 2019.

A 28 ans, Flavien KOUATCHA, qui a remporté le prix Pierre Castel 2018 est le promoteur d’une jeune entreprise : Save Our Agriculture, créée en 2015. Save Our Agriculture est spécialisée dans l’Aquaponie, un domaine de l’agriculture moderne qui permet de produire des légumes et du poisson sans engrais chimique. Save Our Agriculture conçoit également des Kits aquaponiques pour l’aquaponie à domicile.

En 2018, trois pays étaient concernés par le PRIX Pierre CASTEL 2018 : Burkina Faso, Cameroun, Côte-d’Ivoire.

Le Jury du PRIX Pierre CASTEL est composé de :

Jury Cameroun

M. Emmanuel de Tailly, Directeur Général du Groupe SABC, Président

M. André Siaka, Administrateur du Groupe SABC, membre

M. Christophe Eken, Président de la CCIMA ou son représentant, membre

Mme Jessy Bityeki, Directeur Général de Vox Pop Communication et Marketing Digital, membre

Me Jonathan Nyemb, avocat, membre

Jury Bordeaux France

M. Pierre Castel, Fondateur et Président du Groupe Castel, Fondateur et Président du Fonds de Dotation Pierre Castel – Agir avec l’Afrique, Président

M. Patrick Seguin, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, membre

M. Robert Dulery, PDG de Médicaments Export, Président du Club Entreprises Bordeaux -Afrique de la CCI Bordeaux, membre,

M. Jacques-Olivier Pesme, Universitaire, membre

M. Alain Chavance, Directeur Cabinet Mazars Bordeaux, membre

M. Jérôme Hue, Agriculteur et Producteur, membre

M. Franck Monier, Chef d’Entreprise, membre

Mme Christine Grandin, Notaire, membre

M. Jean-François Compeyrot, Directeur régional Banque CIC, membre.

A propos du Fonds de Dotation Pierre Castel – Agir avec l’Afrique

Le Fonds de Dotation Pierre Castel – Agir avec l’Afrique, dont Monsieur Pierre De Gaétan Njikam, est le Directeur Général, a été créé en 2018 pour renforcer l’engagement de Monsieur Pierre Castel au service du développement de l’Afrique et des liens de solidarité entre la France et l’Afrique. Ses domaines de compétence sont :