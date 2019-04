Ouganda: le régulateur télécoms lance une consultation publique pour modifier le cadre général de licence télécoms

(Agence Ecofin) - Jusqu’au 26 avril 2019, la Commission des Communications d’Ouganda (UCC) recueille l’avis de tous les citoyens sur les possibles améliorations à apporter à l’actuel système de licence de télécommunications. L’appel à consultation publique lancé à cet effet par le régulateur télécoms depuis le 4 avril 2019, a entre autres comme objectifs finaux la facilitation d'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, l’accroissement de la concurrence et du pouvoir de choix des consommateurs.

Les modifications envisagées visent également une amélioration de la qualité des services, la promotion de l’innovation et des investissements dans le secteur télécoms, le déploiement accru du haut débit, la réduction du coût d’investissement dans l’infrastructure TIC par l’amélioration de l’utilisation des ressources rares.

Selon l’UCC, le cadre actuel des licences est en vigueur depuis 2006. Il a contribué à une augmentation des investissements, de l’entrée de nouveaux acteurs, de modèles commerciaux et de services innovants dans le secteur. Le nombre total d’opérateurs est ainsi passé de trois (3) en 2006 à vingt-sept (27) en 2019. La télédensité est passée de 0,26 en 1996 à 63,9 en 2016 / 2017.

Cependant, malgré ces succès, le régulateur télécoms estime que le cadre de licence actuel qui est en vigueur depuis plus de dix ans n’est plus adapté au marché télécoms qui a considérablement évolué avec le temps en termes de technologies et de pratiques commerciales qui appellent désormais à une nouvelle réglementation.

Avec le nouveau cadre de licence, l’UCC veut ouvrir de nouvelles niches du marché télécoms à l’investissement, aligner le marché télécoms ougandais au même rang que celui des grands pays du monde, qui contribueront non seulement à la création d’emplois mais également à la richesse nationale.