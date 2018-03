Le gouvernement préconise un audit organisationnel, technique et financier de Congo Telecom

(Agence Ecofin) - Réuni en Conseil des ministres, le 28 février 2018, le gouvernement de la République du Congo a préconisé au ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo, d’initier un audit organisationnel, technique et financier de Congo Telecom. L’objectif de cette opération est la restructuration et la revitalisation de l’opérateur historique, à travers lequel l’Etat voudrait enregistrer de nouvelles recettes financières, impulser et accompagner la modernisation du secteur télécoms, favoriser l’implémentation d’une véritable économie numérique.

L’audit de Congo Telecom permettra de dégraisser l’entreprise, à travers la détermination d’une meilleure structure managériale et un effectif adéquat ; d’identifier l’infrastructure technique qui lui fait défaut et donc indispensable pour l’atteinte de ses objectifs de rentabilité ; d’évaluer la réelle santé financière de l’entreprise afin de prendre les mesures qui s’imposent pour stabiliser les comptes.

Actuellement, Congo Telecom peine à rentabiliser les infrastructures de télécommunications déployées par l’Etat, dans le cadre du Projet de couverture nationale en télécommunications (PCN). Conséquence, l’opérateur historique ne détient qu’une part de marché marginale dans le secteur national des télécommunications. La société publique est en proie à un fort endettement qui menace sa stabilité financière.

Muriel Edjo